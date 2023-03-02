Общество 02 марта 2023, 13:09 Флорист Георгий Сухаржевский рассказал, как сэкономить на цветах к 8 Марта

Читать 360tv в

Международный женский день не обходится без цветов, и продавцы пользуются этим, взвинчивания цены. Но способы сэкономить все же есть. Об этом радиостанции Sputnik рассказал флорист, управляющий директор интернет-магазина цветов Георгий Сухаржевский.

Он назвал две уловки, которые помогут сохранить кошелек. Первая — это заказать букет заранее. Идеальный вариант — двадцатые числа февраля, то есть где-то за две недели до праздника. Сейчас уже март, поэтому такой большой разницы в цене не будет, но совет можно приберечь до следующего года. Второй не менее действенный способ — просто купить цветы на следующий день, 9 марта.

Реклама

«Если прийти в цветочный магазин на следующий день после праздника, то можно купить букет дешевле. До 8 Марта цветы будут только дорожать, но уже 9 марта те магазины, которые закупили товара больше, чем им нужно, скорее всего, устроят большую распродажу», — рассказал Георгий Сухаржевский.