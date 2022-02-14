Флорист Дмитрий Туркан рассказал о проблемах в цветочном бизнесе

Цветы в скором времени ожидает подорожание, и связано это не только с праздниками, а в целом с кризисом, настигшим индустрию из-за пандемии. Об этом «Невским новостям» рассказал флорист Дмитрий Туркан.

Спрос на цветы во время пандемии вырос, поскольку часто люди присылали букеты близким в качестве поддержки. Однако из-за повышения цены на газ стало гораздо дороже содержать теплицы, а проблемы с транспортными перевозками вызывают перебои поставок.

«В этом году ожидается высокая цена не только на 14 февраля, но и на 8 Марта. На 20–30% цветы будут дороже только за счет сложившейся ситуации, она идет с января. Плюс цена еще растет перед самими праздниками, так как увеличивается спрос», — заключил флорист.