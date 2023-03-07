Общество 07 марта 2023, 14:48 Флорист Анастасия Кузьмина рассказала, как продлить жизнь цветам piqsels

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Международный женский день всегда сопровождается букетами цветов, и чтобы они радовали глаз подольше, есть несколько хитростей. Об этом «ФедералПресс» рассказала дизайнер-флорист Анастасия Кузьмина.

Первое правило — это подрезать цветы, причем делать это нужно острым инструментом и под углом. Следующее, что следует помнить, — это соблюдение температурного режима. Цветы не любят жару, поэтому не стоит ставить вазу вблизи обогревателей и радиаторов.

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«Не ставить в очень теплое место. Чем прохладнее, тем лучше, но не минусовая температура. Каждый день нужно менять воду и подрезать стебелечки», — порекомендовала Анастасия Кузьмина.

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Она также добавила, что во многих цветочных магазинах продается специальный порошок. По словам флориста, он способен продлевать жизнь цветов, делая букет более стойким.

Также есть народное средство — добавлять в воду немного соды. Если цветы становятся вялыми и бутоны «вешают головы», то можно положить их на несколько часов в ванну с холодной водой.

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