Флешмоб с Сергеем Лавровым собрал в Сети миллионы просмотров

Флешмоб с главой МИД России Сергеем Лавровым стремительно набирает популярность. В социальных сетях стали появляться видео с хештегом #ПомахалМне — на кадрах Лавров поприветствовал кого-то взмахом руки и послал воздушный поцелуй.

Пользователи публикуют видео в разных социальных сетях — «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, TikTok. На них люди машут Лаврову в ответ или делают вид, что ловят его воздушный поцелуй. Пользователи снимают ролики в самых разных местах — от своей квартиры до Красной площади.

Хештег #ПомахалМне собрал уже более 6,5 миллиона просмотров. По словам авторов и зрителей роликов, эти видео поднимают им настроение.

«По его цитатам можно вообще книгу писать, очень харизматичный и умный человек, этим он многих и цепляет», — пишут в комментариях.

Ранее глава МИД России пошутил, что Украина скоро «приватизирует» Новый год. Он сказал это после заявления Киева по Дню Крещения Руси. В этот день президент страны Владимир Зеленский заявил, что 24 области Украины и Крым — родные дети Киевской Руси, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство».