Флешмоб и много спорта. Как в Люберцах отметили День города

Массовый флешмоб с участием спортсменов из клубов и объединений округа был организован на стадионе «Торпедо» в честь празднования Дня города и городского округа Люберцы. Он последовал за зарядкой, в которой были задействованы более двух тысяч юношей и девушек.

Участников флешмоба поприветствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Он добавил, что Люберцы славятся многими достижениями, в том числе — спортивными.

«Юные люберчане успешно занимаются боксом, тяжелой атлетикой, гимнастикой, укрепляют тело и дух. И это верная жизненная позиция. Дорогие друзья, будьте здоровы и в любом возрасте поддерживайте отличную физическую форму!» — сказал глава Люберец.

Кроме того, на празднике наградили призеров и победителя проекта «Люберецкие звезды». Данный проект создан для жителей округа с активной жизненной позицией: любителей спорта, образования и науки, культуры и искусства. Призеров «Люберецких звезд» в различных возрастных группах и категориях отметили денежными сертификатами. Победителем стала ученица школы № 43 Василиса Беляева, которая получила в подарок смартфон. Девушка набрала 37 баллов в категории «Культура».

Спортивная программа была продолжена зарядкой и завершилась флешмобом. Акция, организованная на стадионе, стала самой массовой в Московской области. Ее участники выстроились в надпись «Люберцы — спорт».

Праздничная программа продолжается на других площадках городского округа.