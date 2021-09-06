Флеболог рассказал, почему молодые россияне стали чаще страдать заболеваниями вен

Врач-флеболог Вадим Богачев рассказал «Ридусу», почему патологии вен, которые раньше диагностировали в основном у пожилых людей, все чаще встречаются у молодежи. Причина в малоподвижном образе жизни, курении и экстремальных видах спорта.

По словам врача, статистика показывает, что варикозное расширение вен и хроническая венозная недостаточность все чаще встречаются у пациентов в возрасте 30-35 лет.

Это связано в первую очередь с сидячим образом жизни: люди проводят много времени за компьютером, что создает предпосылки для раннего варикоза.

При этом молодые люди, увлекающиеся спортом, тоже находятся в зоне риска. Речь идет о травмоопасных видах спорта — сноуборде, самокатах, горных лыжах.

«Там происходит физическое повреждение стенки вен, и она начинает ползти. У меня был пациент, которому мячом попали по ноге, и на фоне этого у него начала формироваться полноценная варикозная болезнь. Молодежь сейчас активно занимается скейтбордом, сноубордом, где травмировать вену легко. Сюда же всевозможные доски, самокаты. Человек, который начинает осваивать самокат, он так или иначе падает, падает и травмирует, как правило, ноги», — пояснил специалист.

Кроме того, на здоровье вен и сосудов негативно сказывается курение — как обычных сигарет, так и электронных.