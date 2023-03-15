Общество 15 марта 2023, 18:56 Флагманский центр «Мои Документы» открылся на западе Москвы

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Флагманский центр государственных услуг «Мои документы» появился в районе Кунцево на западе Москвы. В открытии принимал участие мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН.

Собянин подчеркнул, что в течение последних лет МФЦ приобрели автономность. Если ранее под подобные организации вводились отдельные кабинеты, то теперь они базируются в отдельных помещениях. При этом «Мои документы» предоставляют жителям города широкий ряд услуг.

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«Услуги стали более комфортными, удобными для москвичей, было создано 137 таких МФЦ. При этом за последние годы количество услуг выросло на 60 с лишним процентов — до 280», — подчеркнул Собянин.

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