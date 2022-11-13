Общество 13 ноября 2022, 18:38 Флаг России в Мелитополе сняли из-за ремонта флагштока Член ВГА Рогов объяснил ремонтом флагштока исчезновение флага России в Мелитополе РИА «Новости»

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Главный триколор Запорожской области на площади Победы в Мелитополе сняли из-за планового ремонта флагштока. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее на отсутствие флага указали украинские СМИ.

«Где главный триколор Запорожской области? Почему на площади Победы в Мелитополе сняли флаг России? Подобные озабоченные вопросы звучат у всех. <…> Уже разгоняют, <…> что мы оставляем Запорожскую область. Не дождетесь!» — подчеркнул Рогов.

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По его словам, причина исчезновения флага обусловлена техническими требованиями: начался плановый профилактический ремонт самого большого флагштока Запорожской области. В ближайшем будущем полотнище вернут на место.

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Рогов проиллюстрировал пост двумя фотографиями с видом на флагшток и стоящим рядом с ним автокраном стрелового типа.

«Запорожье — это Россия! Так было, так есть и так будет всегда!» — резюмировал член ВГА.

Ранее сообщалось, что флаги новых регионов России торжественно установили в Совфеде.