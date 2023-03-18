Общество 18 марта 2023, 10:11 Флаг России развернули на вершине Белой скалы в Крыму. Видео Мининформ Крыма: флаг России развернули на вершине Белой скалы в годовщину воссоединения

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Крымская молодежь организовала патриотическую акцию в честь девятой годовщины воссоединения с Россией, развернув полотно триколора на вершине Белой скалы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства связи, информации и внутренней политики региона.

В мероприятии приняли участие 150 студентов и школьников. Они развернули огромный российский флаг, а также зажгли фаеры в цветах триколора.

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Ранее жителей полуострова с очередной годовщиной воссоединения с Россией поздравил президент Владимир Путин. Он отметил, что крымчане сделали свой исторический выбор — стать частью большой многонациональной страны.

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Глава государства также подчеркнул, что вопрос безопасности полуострова является приоритетным, и пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы пресечь любые внешние угрозы для Крыма.

Полуостров стал частью России после проведенного в марте 2014 года народного референдума. Подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией.