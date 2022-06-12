Флаг России из 50 тысяч живых роз собрали на площади Краснодара

Власти Краснодара в честь Дня России собрали на городской площади национальный флаг из 50 тысяч живых роз. Видео появилось в Сети.

Размер экспозиции составит 30 квадратных метров, бутоны закрепили на специальном стенде под руководством флориста-дизайнера Ивана Базина.

Цветы для флага вырастили в одном из кубанских питомников. В синий цвет их покрасили пищевой краской через стебель, а доставили в центр Краснодара в 700 специальных контейнерах.

В создании цветочного флага приняли участие около 100 флористов и больше тысячи горожан, сообщила администрация Краснодара.

Этот государственный флаг из живых цветов официально признали самым большим, мировой рекорд зафиксировали эксперты «Интеррекорда» — главного депозитария Реестра рекордов России.

В честь дня России флаг РФ подняли и в Луганске. Церемония прошла в сквере героев Великой Отечественной войны.