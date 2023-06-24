Общество 24 июня 2023, 14:39 ФК «Ростов» призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не ввязываться в вооруженный мятеж ФК «Ростов» обратился к бойцам «Вагнера»: мы все один народ и боремся с одним врагом РИА «Новости»

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Не ввязываться в вооруженный мятеж и не допустить кровопролития. С таким обращением выступил футбольный клуб «Ростов». Обращение к бойцам ЧВК «Вагнер» опубликовали в Telegram-канале спортивной организации.

«Ребята, Вагнера, не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом!» — отметили в клубе.

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Кроме того, в своем обращении президент «Ростова» Арташес Арутюнянц напомнил, что вместе граждане России уже проходили через многое и объединившись смогут преодолеть любые трудности.

«Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего президента и дать мощный отпор врагам <…> Отечества!», — подчеркнул Арутюнянц.

Он призвал ростовчан не поддаваться панике и не совершать необдуманных действий.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента России. Он назвал предательство — прямой дорогой к трагедии и катастрофе.