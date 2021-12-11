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    11 декабря 2021, 21:52

    ФК «Крылья Советов» свяжется с родственниками умершего во время матча болельщика

    Дарья Бунякова

    Фанат «Крыльев Советов» скончался на трибуне во время матча с «Рубином». Представители футбольного клуба планируют связаться с родственниками мужчины, чтобы выразить им свои соболезнования.

    ФК «Крылья Советов» свяжется с родственниками умершего во время матча болельщика

    Болельщику стало плохо на трибуне за 10 минут до финального свистка. В итоге мужчина умер.

    «Нам сообщили, что была сердечная недостаточность у болельщика. Скорая помощь была на стадионе, оказывала ему реанимационные действия», — сообщил пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов изданию «Спорт-Экспресс».

    Он добавил, что для помощи мужчине задействовали реанимобиль. Медики сделали все, что было в их силах.

    «Сейчас будем связываться с семьей. Выясняем подробности, что произошло. Приносим наши соболезнования», — сказал пресс-атташе.

    Ранее о смерти 50-летнего болельщика сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги. Согласно предварительной информации, мужчина скончался из-за внезапной остановки сердца. Врачи пытались его реанимировать в течение получаса.

    Смерть фаната наступила во время матча «Крыльев Советов» против «Рубина». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках 18-го тура РПЛ.