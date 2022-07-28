Фюзеляж первого полностью импортозамещенного самолета SSJ New отправят в Москву в ближайшие дни

Фюзеляж первого полностью импортозамещенного самолета SSJ New готов и уже на этой неделе прибудет в Москву для испытаний. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к ГК «Ростех».

«Первый фюзеляж полностью импортозамещенного SSJ New готов. Сейчас ОАК готовит его отправку в Москву, ожидается прибытие на аэродром в Жуковском на этой неделе транспортным самолетом для прочностных испытаний в профильном авиационном институте», — уточнил источник.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров анонсировал поставку более тысячи самолетов для гражданской авиации страны к 2030 году. В планах — производство 142 самолетов SSJ New, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

Производство гражданских самолетов в России не прекратится, несмотря на санкционное давление, пообещал в марте Юрий Борисов, на тот момент вице-премьер России. Он добавил, что Россия проанализирует потребность в самолетах Ту-214.