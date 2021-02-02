Счетная палата заявила о нерешенной задаче доступности физкультуры для всех

Реализация стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2020 года не достигла одной из поставленных целей, а именно — обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения. Об этом сказано в сообщении Счетной палаты по итогам проверки.

Выделено три основные преграды на пути регулярных спортивных занятий россиян. Среди них, высокая стоимость спортивно-оздоровительных услуг, недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций, а также их удаленность от мест проживания, сообщило агентство «Прайм».

По данным ведомства, анализ финансовой доступности спортивных занятий показал, что в 2019 году занятия в бассейне без тренера были не доступны 56% населения, с тренером — 75%. Еще 60% не могли себе позволить занятия в тренажерном зале.

На начало 2020 года фактический уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в целом по России составил 55,7%, рассказала замглавы СП Галина Изотова.

В общей сложности в 2018–2019 годы и истекшем периоде 2020-го (на 1 октября) на развитие массового спорта было направлено 249,9 миллиарда рублей. Проведенный анализ показал, что основной объем средств расходуется на создание спортивной инфраструктуры.

Счетная палата указала также и на проблему доступности спортивных занятий для лиц с ограниченными возможностями — на сегодня под их потребности адаптировано только 27,5% существующих спортивных объектов.

Также в ходе анализа выявили существенные расхождения данных отчетности Минспорта, которые характеризуют достижение ключевых целевых показателей в сфере физкультуры и спорта.

Около 20% бедных семей в России не получили ни одной социальной выплаты за 2014–2020 годы. Несмотря на то, что в прошлом году охват господдержки вырос, на долгосрочный эффект рассчитывать не стоит, потому что временные меры не смогут его обеспечить. Российские семьи, в которых на одного человека приходится меньше прожиточного минимума, получили только 22-26% от всего объема социальной поддержки. При этом 19-20% таких россиян ни разу не получили выплаты за четыре года — с 2014 по 2018.