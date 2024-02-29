Общество 29 февраля 2024, 13:26 Физиотерапевт Антонов: оптимальная цель по снижению веса в месяц — два-три килограмма

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Старший инструктор-методист отделения физиотерапии АО «Медицина» Кирилл Антонов посоветовал начать подготовку к купальному сезону за три-четыре месяца. За это время телу можно вернуть относительно подтянутое состояние, отметил эксперт в беседе с РИАМО.

По его словам, первые недели должны стать адаптивными в плане физических нагрузок. Оптимальная цель по снижению веса в месяц — два-три килограмма, пояснил специалист.

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Он также рекомендовал включить в рацион как можно больше продуктов с низким содержанием жира, добавил RT.