facebook_pixel
    24 августа 2021, 21:17

    Физиономист о слезах Зеленского на Дне независимости Украины: «Видно, что расчувствовался».

    Артур Блянихов

    Физиономист Светлана Филатова рассказала Life, что слезы украинского президента Владимира Зеленского на представлении по случаю Дня независимости страны были искренними.

    «Видно, что Зеленский расчувствовался. Он на определенной волне, и это проявление эмоций», — заметила специалист.

    Она допустила, что в какой-то момент Зеленский усилил эти эмоции, потому что он актер. Филатова добавила, что съемка во во время подобных мероприятий идет специальная. Нагнетается обстановка, душевность и трогательность момента.