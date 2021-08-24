Физиономист о слезах Зеленского на Дне независимости Украины: «Видно, что расчувствовался».

Физиономист Светлана Филатова рассказала Life, что слезы украинского президента Владимира Зеленского на представлении по случаю Дня независимости страны были искренними.

«Видно, что Зеленский расчувствовался. Он на определенной волне, и это проявление эмоций», — заметила специалист.

Она допустила, что в какой-то момент Зеленский усилил эти эмоции, потому что он актер. Филатова добавила, что съемка во во время подобных мероприятий идет специальная. Нагнетается обстановка, душевность и трогательность момента.