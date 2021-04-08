Физиономист не заметил раскаяния на лице Эдварда Била на допросе

Физиономист Светлана Филатова прокомментировала мимику Эдварда Била на допросе в Следственном управлении МВД, где он получил обвинение. Специалист рассказала в беседе с Lifе, что не увидела в его лице сожаления.

«Единственное сожаление, которое он испытывает, это досада по поводу ситуации. Я не вижу здесь раскаяния, и это видно по нескольким признакам. Во-первых, когда он говорит, у него идет эмоция отвращения: это напряжение собачьего мускула, расположенного между носом и верхней губой. Когда верхняя губа приподнимается, это и есть отвращение», — поделилась Филатова.

Специалист отметила, что Бил старается демонстрировать бойцовские качества, которые подчеркивает произнесенной фразой «как мужик». Женщина добавила, что для пранкера важно сохранить лицо перед фанатами, поскольку он ощущает осуждение многих, и это его сильно задевает. При этом она заключила, что взгляд вниз можно трактовать как поддавленность, но которая возникла не из-за раскаяния.

Филатова подытожила, что заметно, как блогер напирает на свою персону. Об этом говорит поза, которую выбрал Бил. По ее словам, это поза человека, который не выучил урок, но при этом считается крутым парнем.