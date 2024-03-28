Общество 28 марта 2024, 18:29 Физиолог Семенова: сутулость может стать причиной одышки и учащенного пульса

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Заведующая кафедрой современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Светлана Семенова рассказала о негативных последствиях нарушения осанки. Слова эксперта опубликовали «Известия».

Специалист отметила, что сутулость порой сопровождается мышечным спазмом и ущемлением нервных корешков. Все это может привести к развитию болевых ощущений в области спины, плеч, брюшной полости.

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В запущенном состоянии, добавила Семенова, появляются симптомы тахикардии: учащенный пульс, одышка, жжение в груди. Улучшить ситуацию способны медицинский массаж, аппликатор Кузнецова и специальные ортопедические изделия.