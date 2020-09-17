Физиогномист изучил лицо подозреваемого в убийстве девочек из Рыбинска
15 сентября в квартире обнаружили тела восьмилетней и 13-летней девочек. Погибших нашла мать, которая вернулась после работы. Перед расправой злоумышленник изнасиловал жертв, а после расчленил. Предполагаемым убийцей является ухажер из соцсетей, к которому женщина перевезла своих дочерей.
По словам Воеводина, родинка в межбровном пространстве у мужчины указывает на то, что в 35 лет тот пережил что-то, что изменило его мировосприятие. По данным журналистов, в это время мужчина сидел в тюрьме, информирует Life.
«Здесь мы видим завышенно-заниженную самооценку, поэтому то он герой, то он пай-мальчик. Он не тот человек, который имеет стержень, видит четкий смысл жизни», — уточнил специалист.
Также физиогномист увидел на лице Молчанова ярко выраженную внутреннюю озлобленность на людей и весь мир. Он замкнут, не склонен сожалеть об ошибках. По словам эксперта, мужчина не терпит ограничения свободы. Также Воеводин заметил в чертах этого человека ненависть к детям. Как считает специалист, подозреваемый готовился к убийству заранее.