Общество 20 февраля 2024, 18:50 Физиогномист Дружкова заявила, что люди с тонкими губами более рациональны

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Внешность человека и черты лица могут многое сказать о его обладателе. Об этом «Абзацу» рассказала физиогномист Ольга Дружкова.

По ее словам, люди с полными и крупными губами более чувственные и тактильные. Обладателей же тонких, напротив, можно назвать рациональными и сдержанными. Тем, кто может похвастаться прямым носом, присуща логичность. Также их отличает уравновешенность и холодный расчет. Маленькие и вздернутые носы выдают людей с завышенной самооценкой.

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