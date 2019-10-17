Советский и российский физик Исаак Халатников учился у Льва Ландау, вместе с другими учеными разработал решение уравнения гравитации Эйнштейна и воспитал целое поколение физиков. Сегодня ему 100 лет!

В доме Исаака Халатникова собрались самые близкие люди. Поздравить ученого приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пожал руку великому физику и передал поздравительное письмо от президента России Владимира Путина.

«Уважаемый Исаак Маркович! Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин и всегда чувствуете сопричастность к судьбе отечества, верите в правое дело», — зачитал письмо президента внук Исаака Халатникова.

Источник фото: телеканал «360»

В честь юбилея Исаака Халатникова было решено присвоить имя физика-теоретика средней общеобразовательной школе № 75, которая находится в Черноголовке.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Вы внесли огромный вклад в российскую науку, делали очень большое дело на протяжении всей жизни и до сих пор остаетесь примером — человеком, ученым, на которого равняется большое количество ваших учеников», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Квантовый гений

Советский и российский физик Исаак Маркович Халатников родился в Екатеринбурге 17 октября 1919 года. Еще в школе юный талант увлекся математикой, побеждал в самых разных олимпиадах. В 1936 году поступил в Днепропетровский государственный университет по специальности «Теоретическая физика».

В студенческие годы Исаак Маркович сдал знаменитый теоретический минимум Льву Ландау. И справились с этой задачей всего 43 человека. Поэтому физик попросил Халатникова стать его аспирантом.

Источник фото: cyclowiki.org

Во время Великой Отечественной войны Исаака Марковича направили в Москву. Там он окончил курс в одной из военных академий. После физик служил в зенитном полку ПВО Москвы.

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В 1944 году Исаака Марковича зачислили в аспирантуру Института физических проблем АН СССР. Тогда его возглавлял тот самый Петр Капица. А научным руководителем Халатникова стал, как и ожидалось, Ландау.

Советский физик Лев Ландау оказал на ученого наибольшее влияние. Вместе они разработали теорию сверхтекучести, проводили исследования по основам квантовой электродинамики. После смерти Ландау, несмотря на загруженность, Исаак Маркович работал в области общей теории относительности и космологии. Широкую известность получила так называемая сингулярность Белинского — Халатникова — Лифшица, это решение уравнения гравитации Эйнштейна.

Признан при жизни

В Институте физических проблем АН СССР Исаак Маркович проработал без малого 20 лет. В конце 40-х — начале 50-х в составе группы теоретиков выполнял расчеты ядерного и термоядерного оружия, за что в 1953 году его наградили Сталинской премией.

После, в 1965-м, Исаак Маркович возглавил Институт теоретической физики имени Льва Ландау АН СССР (впоследствии РАН). После 1992 года его признали почетным директором института.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

В 1952 году Халатников получил докторскую степень физико-математических наук, а спустя 32 года — в 1984-м — стал членом академии наук СССР. Кстати, долгое время физик работал в МФТИ. Там он даже вошел в редколлегию журнала «Физика низких температур». Признали Исаака Марковича и за рубежом — он является членом Лондонского королевского общества.

Исаак Маркович награжден многочисленными орденами и медалями: «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, Октябрьской революции, Отечественной войны второй степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «Знак почета», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Также физик награжден почетной грамотой президиума Верховного совета РСФСР. В 1974 году Исаак Маркович получил премию имени Льва Ландау, а в 2012-м — премию Марселя Гроссмана.

Невозможно перечислить все заслуги Исаака Марковича. Среди наиболее важных исследований можно выделить труды по теории квантовых жидкостей, сверхпроводимости, квантовой электродинамике, квантовой теории поля, релятивистской гидродинамике, квантовой механике, общей теории относительности, релятивистской астрофизике и космологии.