Общество 28 декабря 2023, 15:35 Физико-математическую школу построят в центре Уфы

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Минстрой Башкирии утвердил планировку территории физико-математической школы на 1100 мест в центре Уфы. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

На месте будущего образовательного учреждения сейчас находятся частные деревянные дома. Рядом со школой также появятся подземная автостоянка на 90 машиномест и жилой комплекс с домами до 23 этажей.

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Кроме того, проектом предусмотрены снос некоторых жилых и нежилых сооружений и превращение улицы Ленской во внутриквартальный проезд.