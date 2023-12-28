28 декабря 2023, 15:35
Физико-математическую школу построят в центре Уфы
Минстрой Башкирии утвердил планировку территории физико-математической школы на 1100 мест в центре Уфы. Об этом сообщил сайт mkset.ru.
На месте будущего образовательного учреждения сейчас находятся частные деревянные дома. Рядом со школой также появятся подземная автостоянка на 90 машиномест и жилой комплекс с домами до 23 этажей.
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Кроме того, проектом предусмотрены снос некоторых жилых и нежилых сооружений и превращение улицы Ленской во внутриквартальный проезд.
Школы
Башкирия
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