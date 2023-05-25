25 мая 2023, 17:49
Физика и обществознание стали самыми востребованными предметами для сдачи ЕГЭ среди нижегородских выпускников
Чаще всего в качестве дополнительных предметов для сдачи Единого государственного экзамена школьники Нижнего Новгорода выбирали физику и обществознание. Об этом сообщила «Нижегородская правда».
Также востребованными предметами для сдачи итоговой аттестации стали английский язык, биология, история и информатика. Отмечается, что похожая тенденция наблюдалась и в прошлом году.
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По данным департамента образования администрации города, в 2023 году из школ Нижнего Новгорода выпустятся 5 672 учащихся.
ЕГЭ
Школьники
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