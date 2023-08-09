Общество 09 августа 2023, 15:30 Физик Шамин: сильная тонировка авто негативно сказывается на безопасности

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Сильная тонировка стекол автомобиля снижает видимость объектов вокруг машины и негативно сказывается на безопасности вождения. Об этом сообщил физик, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин в беседе с Life.

По словам специалиста, тонировка также снижает дистанцию распознавания и дистанцию обнаружения цели. Особенно на опасность затемнения стекол стоит обратить внимание пожилым водителям.

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Кроме того, некачественная пленка негативно влияет на зрение и может вызвать необратимые последствия для глаз, добавил Шамин.