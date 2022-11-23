23 ноября 2022, 12:53
Физик Шамин посоветовал не подключать обогреватель к удлинителю
Доктор физико-математических наук, директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Роман Шамин в разговоре с Lenta.ru объяснил, почему не стоит подключать обогревать к удлинителю.
По словам специалиста, и обогреватель, и кондиционер необходимо подключать непосредственно к розетке в стене.
Реклама
«Дело в том, что стандартные удлинители и сетевые фильтры не предназначены для работы с высоким напряжением, нужным для обогревателя, и могут перегреваться или даже загореться из-за увеличения тока», — добавил он.
Реклама
При подключении мощных приборов к удлинителю пересыхает изоляция, что может привести к замыканиям и возгораниям.
Реклама
Реклама