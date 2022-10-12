Физик Роман Шамин рассказал, как выбрать обогреватель | 360°

Общество 12 октября 2022, 18:25 Поделиться Telegram

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Viber Физик Роман Шамин рассказал, как выбрать обогреватель

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На рынке представлено множество моделей обогревателей. В разговоре с Life доктор физико-математических наук, директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал, на что обратить внимание при выборе этой техники.

По его словам, ориентироваться в первую очередь нужно не на марку, а на тип обогревателя. К примеру, масляные обогреватели бесшумны, экологичны и просты в обслуживании. Их минус в том, что они сильно сушат воздух в помещении. Конвекторные обогревали не сушат воздух, однако потребляют больше электроэнергии. Оптимальным вариантом физик считает инфракрасные обогреватели.

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«Они наиболее экономичны с точки зрения расхода электроэнергии. При этом нагревают они не воздух, а предметы и тело человека», — отметил Шамин.

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