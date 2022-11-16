Общество 16 ноября 2022, 11:50 Физик Назаренко посоветовал россиянам не оставлять зарядное устройство в розетке

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Заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко в разговоре с Lenta.ru объяснил, почему опасно оставлять зарядное устройство в розетке.

По словам ученого, оставленное в розетке зарядное устройство может легко воспламениться.

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«Скачки напряжения, которые бывают довольно часто и иногда отличаются существенной амплитудой и временем, могут вывести из строя ваше зарядное устройство», — предупредил физик.

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Даже очень надежные устройства могут быть разрушены под воздействием электрической сети. Особенно часто проявляется скачкообразность электричества во время непогоды или сильного ветра.

«Некоторые зарядные устройства создают заметные магнитные поля, которые влияют на здоровье человека», — предупредили Назаренко.