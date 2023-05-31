Общество 31 мая 2023, 12:48 Fix Price: северные регионы больше других покупают сладости

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Предпочтения в продуктах и товарах отличаются в разных регионах России. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на аналитиков сети магазинов Fix Price.

Они выяснили, что северные регионы страны больше других налегают на сладости. А на юге предпочитают молочную продукцию и соусы, например, йогурты и майонез. Косметике и парфюмерии отдают предпочтение жители Дальнего Востока.

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На Северном Кавказе скупают средства для уборки, а на Камчатке — товары для личной гигиены. Различий между предпочтениями в Москве и Петербурге почти нет. В главной столице немного чаще покупают безалкогольные напитки, а в культурной — канцелярию.

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