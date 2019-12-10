Двойной праздник с Fix Price: новый магазин и экологическая лекция

Fix Price продолжает программу «Добрые дела». Она стартовала еще в августе 2014 года. Мероприятия социальной и экологической направленности проходят и по сей день по всей России.

Подопечных Мытищинской школы музыкального воспитания собрала компания Fix Price на очередной акции «Добрые дела». Для детей провели мастер-класс по созданию новогодних игрушек. В образовательной части программы прошла лекция на тему экологии и защиты окружающей среды.

Акция «Добрые дела» проходит с 2014 года и с 2017 года нацелена на тему экологии. В год проходит около 24 мероприятий по всей России в разных городах. Основная задача проекта в 2019 году — популяризация ответственного отношения к окружающей среде и экологической безопасности Екатерина Алексеева представитель Fix Price.

Fix Price помогает не только словом, но и делом — за время акции собрали и отдали на переработку полторы тонны макулатуры и батареек. Компания также помогает детским домам, социальным учреждениям и приютам для животных. Чуть позже лекция перетекла в не менее познавательное веселье — ребятам показали зрелищные химические опыты.

Также в Мытищах на Рождественской улице открылся юбилейный магазин Fix Price. «Сегодня в торговом центре в Мытищах мы проводим праздничное мероприятие, приуроченное к открытию 3400-го магазина. На данный момент сеть представлена не только в России, но и за ее пределами», — отметила PR-менеджер Fix Price Елена Попова.

Весь день покупатели участвовали в конкурсах: угадывали товары на ощупь или собирали целую продуктовую корзину всего за 60 секунд. В подарок участники получили призы от сети магазинов Fix Price.