Фитотерапевт Лущик рассказал о полезных свойствах разных видов меда

Мед обладает множеством полезных свойств, при этом нужно обращать внимание на то, из какой пыльцы он сделан, поскольку от этого зависит его действие. Об этом «Пятому каналу» рассказал фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.

Полезные свойства растений передаются меду. Например, липовый мед содержит вещества, которые могут запустить процесс выздоровления при простудных заболеваниях. А мед из акации обладает низким гликемическим индексом, поэтому его можно есть худеющим и даже страдающим диабетом.

«Очень ценятся специфические виды меда с отдельно взятых трав или лугов, как гречишный», — отметил Лущик.

Но наиболее полезным считается мед, который сделан на пасеках с разнотравьем. Однако далеко не все пчеловоды могут позволить себе такую пасеку, написал kp.ru. Этот мед содержит витамины, эфирные масла, калий, который нужен для здоровья сердечной мышцы и печени, и другие необходимые ферменты и микроэлементы.