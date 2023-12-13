Общество 13 декабря 2023, 17:15 Фитотерапевт Юровский: лекарственная медуница способна улучшить рост волос и ногтей

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Фитотерапевт Дмитрий Юровский перечислил полезные свойства лекарственной медуницы. Это растение является спасением при многих недугах, отметил специалист в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, такой травяной сбор содержит цинк, кремний, медь, железо и молибден. Благодаря этому отвар из медуницы обеспечит улучшение роста волос и ногтей, а также укрепит иммунитет.

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Юровский добавил, что растение богато йодом, потому подходит при болезнях щитовидной железы. Кроме того, оно положительно влияет на функцию легких.