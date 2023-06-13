Общество 13 июня 2023, 19:16 Фитодизайнер Носова рассказала, что поливать комнатные растения нужно при высыхании грунта на треть

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Поливать комнатные цветы по какому-то графику или расписанию неправильно. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала фитодизайнер Елена Носова.

Она объяснила, что, когда грунт в горшке высох примерно на 30%, растение требует полива. Кроме того, не стоит забывать о подкормке.

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«Подкармливать нужно здоровые растения, это нужно. Если ваше растение чувствует себя плохо, мы убираем все подкормки», — отметила Елена Носова.

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