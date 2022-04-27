Фитнес-тренер Тарасенко предложила альтернативу занятиям в спортзале

Фитнес-инструктор Ирина Тарасенко считает, что дачные работы могут стать отличной альтернативой занятиям в спортивном зале. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Эксперт пояснила, что во время прополки огорода задействованы все мышцы спины, а час такой работы сжигает 162 килокаллорий у человека весом 50 килограмм.

«Также работает и поясница. Задействованы в процессе и ноги, несмотря на то, что прополка довольно статична. Ведь мы их используем как опору. Так как при прополке приходится сгибать колени, начинает работать и ягодица», — процитировало ИА Nation News Тарасенко.

Во время работы с граблями, по словам фитнес-тренера, работают спина и плечи. Хорошо прокачать руки, пресс, бедра и поясницу позволяет полив растений.

Тарасенко подчеркнула, что на дачном участке человек достаточно много ходит. Вся работа за один час позволяет сжеть до 100 киллокалорий.