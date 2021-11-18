Названа опасность оливок

Большинству россиян доступны оливки только в форме консервов. По мнению фитнес-тренера и нутрициолога Натальи Кушнир, к такому продукту есть множество вопросов по поводу его полезных свойств. По словам эксперта, разница между натуральными оливками и консервированными очень велика.

В комментарии РИА Новости Кушнир отметила, что такая разница может негативно сказаться на организме. «Оливки богаты различными витаминами и жирными кислотами, которые отвечают за нормальную работу всего организма и защищают его. В оливках есть практически все необходимые человеку витамины и микроэлементы: натрий, кальций, калий, магний, железо, фосфор, медь, цинк, селен», — отметила она.

Кушнир отметила, что в консервированных оливках много добавок, которые совсем не полезны. В том числе, речь идет об остатках невымытой каустической соды и глютоната железа. Для некоторых людей они могут стать серьезным аллергеном.

Помимо этого, консервированные оливки очень соленые. Они не рекомендованы людям, у которых есть проблемы с циститом, гастритом или повышенной кислотностью. Тем более не стоит их давать детям, которым еще не исполнилось три года.

«Оливки имеют свойство гнать желчь, поэтому будут вредны в период обострения желчекаменной болезни, при холецистите, панкреатите и при камнях в почках», — подытожила Кушнир.

Диетолог Анна Белоусова советует употреблять такие оливки в составе легкого салата. Например, с нежирным сыром. Такой некалорийной пищей специалист рекомендует питаться в вечернее время, чтобы не перегружать организм перед сном.