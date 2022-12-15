Общество 15 декабря 2022, 13:41 Фитнес-тренер Нагулин посоветовал избегать переедания в новогоднюю ночь, чтобы сохранить фигуру

Читать 360tv в

Фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин в разговоре с изданием РИАМО заявил, что сохранить физическую форму в период новогодних праздников можно лишь в том случае, если избегать переедания.

«Праздничное изобилие — прямая угроза для фигуры и спортивной формы. Нужно постараться избегать переедания», — сообщил Нагулин.

Реклама

Он также рассказал о важности тренировок во время новогодних каникул. Вместо похода в спортзал можно устроить дома танцы, играть в активные игры и практиковать любые активности.

Реклама

Тренер добавил, что еда и алкоголь не должны становиться единственными развлечениями на Новый год.