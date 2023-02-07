Общество 07 февраля 2023, 16:48 Фитнес-тренер Андрей Пркофьев рассказал, почему дети часто прогуливают физкультуру

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Еще несколько десятилетий назад уроки физкультуры были любимым предметом у детей, но последние годы все больше учеников их прогуливают. Об этом «Дни.ру» рассказал тренер Детской академии «Территория футбола», фитнес-тренер, учитель физической культуры Андрей Прокофьев.

Он назвал несколько причин непопулярности школьной физнагрузки у детей. Главная из них, — это скучные и однообразные занятия и отсутствие индивидуального подхода.

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Также дети могут быть перегружены спортом на дополнительных занятиях и в секциях. Поэтому школьные уроки ученики прогуливают, чтобы хоть где-то ощутить свободу. Еще одна причина — неприятие собственного тела и проблемы со сверстниками.

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«Поэтому дабы не сталкиваться с осуждением, насмешками, буллингом со стороны сверстников, ребенок может просто избегать уроки физкультуры», — сказал Андрей Прокофьев.

Он добавил, что должны показывать хороший пример и родители. Если они совершенно не интересуются активным отдыхом и спортом, вполне закономерно, что и ребенок не проявит рвения.