Фитнес-индустрия предложила снизить для отрасли комиссию эквайринга до 1%

Мера по временному снижению максимальной эквайринговой комиссии до 1% нужно распространить на все фитнес-сообщество в России. С таким предложением выступила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Она направила письмо с соответствующей инициативой премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. С копией документа ознакомился ТАСС.

Центробанк с 18 апреля по 31 августа установит максимальные эквайринговые комиссии на уровне 1% для компаний, продающих социально значимые товары или предоставляющих такие услуги. Также будет ограничено максимальное значение размера вознаграждения, которые устанавливают операторы платежных систем.

«Данное решение распространяется только на 11 видов услуг, к которым не отнесена пострадавшая за время пандемии физкультурно-оздоровительная сфера. <…> Просим правительство Российской Федерации внести в перечень [физкультурно-оздоровительную деятельность] и распространить данные меры поддержки», — сказано в послании.

Силина подчеркнула, что в фитнес-индустрии средний показатель электронных переводов — более 80%, увеличенные ставки на эквайринг, по ее словам, в кризисных условиях являются обременительными.