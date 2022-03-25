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    25 марта 2022, 07:36

    Фитнес-индустрия предложила снизить для отрасли комиссию эквайринга до 1%

    Глава Национального фитнес-сообщества Силина предложила снизить комиссию эквайринга до 1%

    Наза Салех Захи

    Мера по временному снижению максимальной эквайринговой комиссии до 1% нужно распространить на все фитнес-сообщество в России. С таким предложением выступила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

    Фитнес-индустрия предложила снизить для отрасли комиссию эквайринга до 1%

    Она направила письмо с соответствующей инициативой премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. С копией документа ознакомился ТАСС.

    Центробанк с 18 апреля по 31 августа установит максимальные эквайринговые комиссии на уровне 1% для компаний, продающих социально значимые товары или предоставляющих такие услуги. Также будет ограничено максимальное значение размера вознаграждения, которые устанавливают операторы платежных систем.

    «Данное решение распространяется только на 11 видов услуг, к которым не отнесена пострадавшая за время пандемии физкультурно-оздоровительная сфера. <…> Просим правительство Российской Федерации внести в перечень [физкультурно-оздоровительную деятельность] и распространить данные меры поддержки», — сказано в послании.

    Силина подчеркнула, что в фитнес-индустрии средний показатель электронных переводов — более 80%, увеличенные ставки на эквайринг, по ее словам, в кризисных условиях являются обременительными.