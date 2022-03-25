Фитнес-сообщество попросило поддержки правительства РФ

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что организация нуждается в помощи правительства РФ на фоне экономической ситуации. Об этом написала «Газета.ru».

Организация просит правительство упростить участие компаний в тендерах и закупках, а также снять ограничения на финансовые расчеты с иностранными партнерами.

«Новые реалии российской действительности известны — мировые транспортные компании отказались от размещения заказов и транспортировки грузов в Россию, что спровоцировало проблемы по срокам доставки, раннее заказанных грузов из Европейских стран и США, в том числе ужесточились условия работы в связи с решениями ЦБ по увеличению курса валюты. Теперь поставщикам спортивного оборудования потребуется много времени для того, чтобы построить новые логистические каналы и решить вопросы с „зависшем“ грузом, следовательно, данный процесс затянется на несколько месяцев», — рассказала Силина.