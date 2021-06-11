Фитнес попросился в потребительскую корзину

В потребительскую корзину нужно включить фитнес услуги. Это позволит акцентировать внимание россиян на важности занятий спортом, заявили в Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ). Предложение об этом было направлено главе Минтруда Антону Котякову.

В обращении АОФИ указывает на то, что включение фитнеса в потребительскую корзину полностью соответствует запросам потребителей, сообщил ТАСС.

Кроме того, ассоциация напомнила об указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В документе есть положение «об увеличении доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

«Понимая, что такая инициатива требует внесения изменений в законодательные акты, выражаем свою готовность включиться в работу и предоставить все необходимые данные и экспертную оценку», — добавили в АОФИ.

В конце мая россиян предупредили о росте цен на фитнес-услуги. Так клубы пытаются за счет клиентов компенсировать выросшие на 20% издержки, которые связаны с оплатой аренды залов, обслуживанием кредитов и рекламой.