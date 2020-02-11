Фитнес-клуб отказал в скидке омичу из-за его веса. За отсутствие логики придется ответить

Омские антимонопольщики проверяют фитнес-клуб Super Club. Его администрация отказала мужчине весом более центнера в скидке на годовой абонемент. Причина — лишний вес, сбросить который он и пришел в спортзал.

Рекламу клуба мужчина увидел на фасаде здания. На баннере было сказано об акции: можно получить годовой безлимитный абонемент всего за 6999 рублей. Это существенная скидка. Никаких дополнительных условий администрация клуба не указала.

Но купить абонемент по заявленной в рекламе цене мужчина не смог. Ему отказали. Основанием послужил лишний вес мужчины: он весит за 100 килограммов. Собственно, чтобы постройнеть, он и собирался купить абонемент в спортзал.

«Менеджер, продавшая мне абонемент, сказала, что цена 6999 рублей распространяется только на клиентов, вес которых менее ста килограммов. Это указывает на явную дискриминацию по индивидуальным особенностям человека», — написал омич в своем заявлении в антимонопольную службу, сообщило РИА «Новости».

Управление ФАС по Омской области возбудило дело. Администрацию клуба подозревают в нарушении закона «О рекламе»: если на рекламном объявлении не было указано никаких дополнительных условий, клиенту обязаны были продать абонемент по той цене, которая указана в объявлении. Первое рассмотрение дела назначили на 3 марта. Нашел ли мужчина другой клуб, или ему пошел навстречу этот, не сообщается.