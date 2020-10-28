Фитнес-индустрия в регионах терпит обвал продаж и посещаемости. Помощь ждут от Роспотребнадзора

Национальное фитнес-сообщество (НФС) обратилось за помощью в Роспотребнадзор. Это произошло после того, как фитнес-индустрии не принесло запланированного роста числа клиентов начало делового сезона. Более того, он обернулся обвалом продаж и посещаемости.

Национальное фитнес-сообщество включает в себя 1700 клубов из 77 российских субъектов. Президент объединения Елена Силина обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой привести требования к работе фитнес-объектов в соответствие с рекомендациями службы по профилактике COVID-19 во всех субъектах России. Об этом сообщил «Коммерсант».

На сегодняшний день такие требования целиком действуют только в столице, а в других российских регионах правила существенно искажены. Таким образом бизнес рассчитывает убедить Роспотребнадзор привести требования для региональных фитнес-клубов к московским, мягче проверять центры и реже штрафовать.

Эксперты констатируют, что решить проблемы рынка Роспотребнадзор не сможет. При этом, по их мнению, нужно принять как данность закрытие 50–70% фитнес-клубов.

В середине октября НФС оценила возможные потери индустрии от банкротств из-за ухудшения эпидемической обстановки. По прогнозам объединения, в течение ближайших трех лет потери экономики в случае банкротств фитнес-клубов в России могут составить 190,4 миллиарда рублей. Только по итогам текущего года общие потери выручки фитнес-отрасли эксперты спрогнозировали в размере более 65 миллиардов рублей.