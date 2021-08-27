Фитнес-индустрия РФ поддержала введение дешевых невозвратных клубных карт

Большинство представителей фитнес-клубов в Росси поддержали идею введения невозвратных дешевых абонементов. Об этом со ссылкой на результаты опроса Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) сообщил ТАСС.

Среди представителей 340 сетей и фитнес-клубов 83% опрошенных поддержали инициативу о введении невозвратных клубных карт на федеральном уровне.

АОФИ отметила, что это позволит повысить количество людей, занимающихся фитнесом, на 50–60% в ближайшие два года. Ассоциация полагает, что это также поможет добиться реализации национальной задачи с увеличением доли россиян, которые регулярно занимаются спортом, до 70% к 2030 году.

Благодаря переходу от системы авансовых платежей к более удобной для клиентов помесячной оплате, бизнес-модель станет более устойчивой.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают своим сотрудникам занятия в фитнес-клубах. С такой инициативой выступили в Национальном фитнес-сообществе, где считают важным развивать корпоративный спорт.