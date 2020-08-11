Фитнес и рестораны вскоре откроются в ХМАО

Уточняется, что будут действовать определенные ограничения, разработанные Роспотребнадзором. Например, в кафе смогут работать лишь уличные веранды. Предпринимателям необходимо успеть подготовиться к 17 августа.

«Возобновляются занятия физической культурой и спортом с соблюдением всех протоколов безопасности. Также возобновляется работа организаций, оказывающих услуги общественного питания на открытом воздухе в формате веранд и террас при стационарных организациях», — рассказала Комарова.