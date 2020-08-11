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    11 августа 2020, 20:19

    Фитнес и рестораны вскоре откроются в ХМАО

    Дарья Морозова

    Фитнес-центры и заведения общепита откроют в ХМАО с 17 августа. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на губернатора региона Наталью Комарову.

    Уточняется, что будут действовать определенные ограничения, разработанные Роспотребнадзором. Например, в кафе смогут работать лишь уличные веранды. Предпринимателям необходимо успеть подготовиться к 17 августа.

    «Возобновляются занятия физической культурой и спортом с соблюдением всех протоколов безопасности. Также возобновляется работа организаций, оказывающих услуги общественного питания на открытом воздухе в формате веранд и террас при стационарных организациях», — рассказала Комарова.

    Новости SMI.FM