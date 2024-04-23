Общество 23 апреля 2024, 10:34 Фитнес-эксперт Каневский посоветовал выбирать кроссовки для бега с ортопедом

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Тем, кто собирается всерьез заниматься бегом, нужно обязательно купить подходящую обувь, чтобы не навредить себе занятиями спортом. Об этом News.ru рассказал фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

Он посоветовал при выборе кроссовок учитывать, в том числе, по какой поверхности собирается бегать человек. В идеале, отметил эксперт, обувь нужно выбирать с ортопедом.

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«Кроссовки для бега нужно выбирать с ортопедом. Если мы говорим о человеке без проблем с суставами и спиной, то здесь все зависит от цели занятия бегом и покрытия», — подчеркнул Эдуард Каневский.

Он добавил, что от того, насколько хорошо и правильно подобрана обувь, будет зависеть и успех всех тренировок.

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