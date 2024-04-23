Общество 23 апреля 2024, 12:46 Фитнес-эксперт Каневский назвал далеко не новым трендом копирование детьми поведения животных

Читать 360tv в

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский в беседе с изданием «Москва 24» прокомментировал видео в Сети, на которых подростки имитируют движения животных. Они передвигаются по паркам на четвереньках, «охотятся» и всячески копируют четвероногих друзей.

По его словам, этот тренд среди подростков и взрослых людей далеко не новый. С 2010-х годов существует практика animal flow, направленная на имитацию поведения разных животных. Такие тренировки развивают ловкость, силу и подвижность суставов.

Реклама

Юрист Алла Георгиева добавила, что с точки зрения закона движение квадроберов вполне безобидно. Главное, чтобы подростки не начали нарушать общественный порядок и нападать на людей.