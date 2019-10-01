Больше иностранных проектов. Fitch подтвердил выгодные условия бизнеса в Подмосковье

Недавно Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга Подмосковья со «стабильного» на «позитивный». Этот факт еще раз подтвердил то, что бюджет региона устойчив и вести бизнес в Московской области выгодно. Такое мнение выразил губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства во вторник.

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По его словам, новый прогноз упростит иностранным компаниям доступ к кредитным деньгам для реализации проектов в Московской области. При этом Воробьев заметил, что успех в рейтинге стал результатом той политики, которую власти Подмосковья ведут при поддержке федерального правительства и президента страны.

Воробьев упомянул и прошедший в выходные семинар Сбербанка. Представители Московской области изучили там принципы современного и эффективного менеджмента.

В условиях быстро меняющего мира власти Подмосковья должны соответствовать запросам жителей.

«Ключевой вызов сегодня — развитие экономики, повышение реальных доходов жителей», — подчеркнул Воробьев.

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Губернатор упомянул и о Центре управления регионом (ЦУР). По его словам, до конца года откроются все его отделения.

Он подчеркнул, что в обязанность властей входит «не только все знать и быстро решать, но и научиться не допускать тех проблем, которые волнуют жителей нашего региона».

«Я очень рассчитываю, что каждый видит у себя те проблемы, которые нужно с проактивным методом закрывать. Это является нашей ключевой задачей», — заключил Воробьев.