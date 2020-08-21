«Пришел, аккуратно постоял, потом подошел, поплакал и ушел», — отметил он.

Также Муромов описал Легкоступову, как очень светлого и душевного человека. Она всегда понимала любые проблемы, которыми с ней делились. Певица давала дельные советы нуждающимся, причем в предельно мягкой форме.

«Легкоступова была такая приветливая, веселая, любила жить. Кроме того, глубокая, серьезная, педагог. Она была замечательной актрисой, потому что умела создавать разные сценические образы. И улыбка, и ямочки на щеках», — поделился воспоминаниями Муромов.

Прощание с народной артисткой России прошло в Троекурове 20 августа. На панихиду пришли родные и близкие певицы. Среди них дочь певицы Анетта Бриль, зять, мать, бывший супруг — Алексей Григорьев, а также звездные гости: Андрей Малахов, Игорь Наджиев, Феликс Царикати, Светлана Лазарева, Михаил Муромов, Ирина Грибулина.

На траурной церемонии Фирсов сидел отдельно от близких покойной. К гробу он подошел одним из последних. Похороны прошли в закрытом формате. Легкоступову кремировали после церемонии прощания в похоронном доме Троекуровского кладбища.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в больнице. Несколько дней она находилась в коме. Ее дочь Анетта Бриль нашла артистку с пробитой головой в ее квартире.