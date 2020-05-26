Фирмы сбежавшего из России сотрудника ФБК задолжали Англии £2,8 млн

По данным издания, всего у сбежавшего в Англию Владимира Ашуркова и его гражданской супруги Александрины Маркво четыре фирмы. Первая — это стартап по пропаганде здорового образа жизни StepJockey (был ликвидирован в октябре прошлого года). По данным RТ, кредиторам организация задолжала £633 тысячи, собственным акционерам — £1,13 миллиона. Долг перед Управлением Ее Величества по налогам и таможенным сборам составил £20 тысяч.

Вторая фирма — это издательство Lester Partners LTD, которое занимается издательством книг. Однако сайта у него нет, в отчетности ничего не отображается. Общий размер долгов Lester Partners по состоянию на март 2019-го составил £863 тысяч.

Третья фирма — основанная Александриной Маркво совместно с участницей группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой компания Inside Pussy Riot LTD. Фирма занимается театральными постановками, но дела у них идут не очень хорошо. Согласно отчетности на 2019 год, компания набрала £106 тысяч срочных долгов.

Четвертая фирма Ашуркова и Маркво — агентство Bird&Carrot. Оно специализируется на театральных и музыкальных событиях и пока еще остается на плаву. А вот активы компании превышают обязательства на £7,6 тысячи. Годом раньше эта сумма составляла £21,5 тысячи.

*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.