Общество 28 ноября 2023, 15:31 Финсоветник Родин: при невозможности платить по ипотеке большую сумму в первые месяцы стоит выбрать аннуитетный платеж

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Если нет невозможности платить по ипотеке большую сумму в первые месяцы, лучше выбрать аннуитетный платеж, а не дифференцированный. Об этом изданию «Газета.Ru»сообщил финансовый советник Алексей Родин. Эксперт уточнил, что это касается граждан, которые имеют стабильную зарплату.

«Аннуитет — это схема погашения ипотеки, при которой сумма основного долга и процентов складывается и делится на число платежей. Таким образом каждый платеж получается одинакового размера», — пояснил советник.

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Что касается дифференцированного платежа, то его преимущество заключается в меньшей переплате. Он больше подходит людям с высокой зарплатой.