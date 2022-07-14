Финский бренд Valio в России сменит Viola

Вместо финского производителя молочной продукции Valio на прилавках российских магазинов появится бренд Viola, рассказали в пресс-службе компании. Продукцию с обновленным логотипом начнут реализовывать уже этим летом.

«Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметана, творог», — сообщили представители Viola.

Ребрендинг объяснили сменой собственника ООО «Валио» — в конце апреля им стала ГК «Велком».

Обновление коснется только оформления логотипа, мы сохраняем знакомые дизайны упаковок, чтобы потребители могли легко найти наши продукты на полке. Мы по-прежнему привержены финским стандартам качества молочных продуктов; ассортимент, рецептуры и вкусы остаются неизменными Наталия Добрынина старший вице-президент ООО «Валио»

ООО «Валио» принадлежит предприятие в Московской области. В ассортименте компании в России — более 110 наименований продукции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что вместо уходящих с российского рынка брендов придут российские компании. Он упомянул IKEA и Valio.